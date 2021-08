Ab 15 Uhr LIVE: Schlägt Verstappen in Spa zurück?

Ohne Vollgas ging es bei Verstappen auch in der Sommerpause nicht. Der Titel-Herausforderer aus den Niederlanden suchte auf dem Jetski Abwechslung, bevor es ins nächste Duell mit Formel-1-Weltmeister Hamilton geht. Nach zwei frustrierenden Rennen und dem unverschuldeten Verlust der WM-Führung will der 23-Jährige im Red Bull heute in Belgien wieder an die Spitze.