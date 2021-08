Ein DJ, auf den die Mama immer stolz ist

Nervosität und Übelkeit wie vor einer wichtigen Prüfung verspürt der Salzburger Wolfram Felice vor fast jedem Auftritt. „Ich glaube, wenn du das nicht mehr verspürst, hast du irgendwas verloren“, sagte der 34-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Gründe dafür sind eher nicht die große Menge an Leuten (am Finaltag des Electric Love Festivals stürmten 10.000 Besucher den Salzburgring, hörten zum Abschluss noch die Stars Nicky Romero und DJ Snake), sondern die Verantwortung, die man als DJ auf der Bühne hat: Die nach guter Musik gierenden Fans zu befrieden. „Die Leute haben auch zwei Jahre gewartet, gutes Geld für die Karten gezahlt.“ Natürlich könnte er auch den gleichen Auftritt wie vor drei Jahren hinlegen, wo er weiß, dass jedes Lied, jeder Übergang passt. Aber: „Wenn du dich nicht mehr selbst herausforderst, immer das Gleiche spielst – wie soll dann was wirklich Gutes entstehen?“