3D-Modell statt Tierversuch: Pioniere in Innsbruck

Zuschauen, wie ein Medikament wirkt

Was damit möglich wird, ist rasch erklärt: Die Forscher können so die Reaktionen des Körpers auf ein Virus und in der Folge auf Medikamente in der Therapie am Computer beobachten. Was bisher häufig über Tierversuche mit Mäusen gemacht wurde, bedarf in diesem Fall nur eines Blicks auf den Bildschirm. So konnten Wilflingseder und Posch mit ihrem Team nachweisen, dass bestimmte Medikamente die überschießende Immunreaktion bei einer schweren Covid-19-Erkrankung eindämmen und so in der Folge Gewebeschäden verhindern können.