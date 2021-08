Frauen um Geld betrogen: Steirer vor Gericht

Die Anklage lautete auf gewerbsmäßigen schweren Betrug in 15 Fällen, also keine Kleinigkeit. Schon gar nicht angesichts der 14 Vorstrafen des Steirers. Auf die Frage nach seinem Beruf gab der 45-Jährige an, er sei „Social-Media Berater“. Damit konnte Richter Andreas Lenz nicht viel anfangen: „Das ist ein Beruf? Was lernt man denn da?“, fragte er. „Da macht man beim Wifi einen Kurs“, lautete die trockene Antwort. Derzeit betreibe er die Firma „Man of the Woods“, die auf Natur und Berge spezialisiert sei, erklärte er. Die Fotos, die auf seinem Instagram-Account zu finden sind, mussten allerdings erst einmal produziert werden. Und für die Reisen in die Berge brauchte der Mann Geld, das er nie hatte.