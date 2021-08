Landertinger hat nach zehn Jahren geheiratet

Es war ein ganz kleiner Rahmen. Eltern, Verwandte, die Trauzeugen. Und natürlich Sohnemann Johannes (2). In Fieberbrunn hat sich der wahrscheinlich prominenteste Gemeindebürger endlich „getraut“, seiner Freundin Marion das Jawort zu geben. „Nachdem ich ihr schon im letzten Jahr einen Heiratsantrag gemacht hatte, hat’s jetzt super gepasst“, so Dominik Landertinger. Der seine Ehefrau quasi seit Kindheitstagen kennt, seit zehn Jahren mit ihr liiert ist. „Ihr Bruder ist einer meiner besten Freunde“, so der vierfache Olympia-Medaillengewinner im Biathlon.