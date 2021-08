Demir & Alaba: Einmalig in Österreichs Geschichte

Atlético Madrid ist Meister in der Primera Division, aber das ändert nichts daran, dass Real Madrid und Barcelona die zwei namhaftesten und besten Klubs in Spanien sind. Bei denen mit David Alaba und Yusuf Demir je ein Österreicher spielt. Eine einmalige Geschichte in Österreichs Fußball. Es zeigt, dass es bei uns genügend talentierte Spieler gibt.