1. Sieg für Sandhausen und Ex-Rapidler Ritzmaier

Der SV Sandhausen hat am Sonntag in der zweiten deutschen Liga seinen ersten Saisonsieg eingefahren! Beim 3:1 bei Erzgebirge Aue war Marcel Ritzmaier bis zur 90. Minute auf dem Platz, der Österreicher traf einmal die Torumrahmung (30.). Beim 2:2 des Hamburger SV gegen Darmstadt (2:0) spielte sich Mathias Honsak in der ersten Hälfte ins Rampenlicht, ließ aber vier Möglichkeiten gegen den HSV ungenutzt. FC Ingolstadt und der 1. FC Nürnberg trennten sich 0:0.