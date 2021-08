35 Afghanen in Schubhaft - einer kommt bald frei

Die Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan bzw. auch von Afghanen in andere Länder wurde durch die Machtübernahme der Taliban am Hindukusch neu entflammt. Vor allem Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der von Anfang an betonte, je nach rechtlicher Möglichkeit weiterhin abschieben zu wollen, steht dabei im öffentlichen Fokus. So kam sowohl von Opposition und NGOs als auch vom grünen Regierungspartner und aus der EU-Politik teils scharfe Kritik.