Leiche in Fahrwerkschacht war Fußballer (19)

Fahrwerk ließ sich nach Start nicht mehr ausfahren

Mehrere blinde Passagiere, die sich an das Flugzeug geklammert hatten, sollen bei dem chaotischen Abflug in den Tod gestürzt sein. Laut „Washington Post“ räumte ein US-Beamter ein, dass diese Vorfälle „absolut passiert sind“. Die Piloten hatten einen Notfall ausgerufen, als sich das Fahrwerk der Maschine nicht ausfahren ließ. Daraufhin musste das Transportflugzeug, in das sich Hunderte Menschen durch eine halb offene Rampe schummeln konnten, eine Notlandung in Katar einlegen. Anschließend habe man bei einer Inspektion die menschlichen Überreste im Fahrwerkschacht entdeckt.