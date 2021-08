SKN St. Pölten deklassiert Besiktas Istanbul 7:0!

Die Fußballerinen des SKN St. Pölten haben sich in der 1. Runde der Champions-League-Qualifikation keine Blöße gegeben und Besiktas Istanbul am Mittwochabend deutlich mit 7:0 (5:0) geschlagen! Der Sieg des Serienmeisters, bei dem Stefanie Enzinger mit einem Hattrick und zwei Assists herausragte, war gegen überforderte Türkinnen zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Am Samstag (21 Uhr) geht es gegen Juventus Turin um den Aufstieg in die 2. Runde.