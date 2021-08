Leitgeb weiß: Der Weg zurück ist brutal

Dominic Thiem wurde von den schlimmsten Befürchtungen eingeholt. Die Pause und der Wiederaufbau nach der am 22. Juni erlittenen Handgelenksverletzung erwies sich als zu kurz. Was war passiert? Beim Turnier in Mallorca hatte Österreichs Topstar bei einem Vorhandschlag das Handgelenk überstreckt und sich ein Band eingerissen. Sechs Wochen trug er eine Schiene, trainierte Kondition und spielte sogar mit der linken Hand. Dann wieder rechts, zunächst mit Softbällen, letztlich mit richtigen Tennisbällen. Nach wenigen Tagen kam der Schmerz wieder. Vielleicht auch unter dem Druck der bevorstehenden US Open Titel-Verteidigung nahm Dominic eine „Ärzte-Rallye“ auf sich.