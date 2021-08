Nur wenige Sturmschäden, heute wieder Badewetter

Die befürchteten schweren Schäden nach Unwettern blieben in Kärnten aus. Insgesamt 20 Einsätze verzeichnet die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in den letzten Stunden - verteilt auf das ganze Bundesland. Bei den meisten Einsätzen mussten die heimischen Feuerwehren ausrücken, weil durch heftige Windböen Bäume umgefallen waren. Auch in der Klagenfurter Innenstadt sind die Folgen des Starkregens sichtbar: Zeitungen, Kartons und andere Verpackungsmaterialen - vermutlich aus Mülleimern - liegen in der Fußgängerzone verteilt.