Tottenham gewinnt ohne Kane Kracher gegen ManCity

Der englische Meister Manchester City hat seine Titelverteidigung in der Premier League mit einer Niederlage begonnen. Das Team von Trainer Pep Guardiola verlor am Sonntag in Runde 1 mit 0:1 (0:0) bei Tottenham Hotspur. Der Südkoreaner Heung-Min Son erzielte nach einem Konter in der 55. Minute das Tor für die Londoner, bei denen der abwanderungswillige Stürmerstar Harry Kane nicht zum Kader gehörte. Seit Wochen gibt es Spekulationen, dass Kane zu City wechseln könnte.