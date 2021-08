Übergangshalle oder ein Badehaus am Wörthersee?

Sunset-Bootshaus als Badehaus

Einige Bereiche wie der Saunabetrieb sind im Hallenbad sogar profitabel. Stadtchef Christian Scheider hofft, diese nutzen zu können. Das neue Vitalbad wäre ja frühestens 2025 fertig und kostet 50 Millionen Euro. Zur Überbrückung könnte im Strandbad ein Badehaus errichtet werden. Das wäre für die Wintermonate denkbar. „Das Sunset-Bootshaus würde sich dafür anbieten“, meint Scheider. Das Wasser im Wörthersee müsste aber in einem kleinen Bereich erwärmt werden – ähnlich wie bei einem Hotel am Turracher See.