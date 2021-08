2200 Euro für ein Stück Torte von Charles & Diana

Bei einer Auktion in Cirencester in der Grafschaft Gloucestershire ist am Mittwoch ein Stück Hochzeitstorte von Prinz Charles und Prinzessin Diana unter den Hammer gekommen. Das 40 Jahre alte, mit Frischhaltefolie umhüllte Stück erzielte 1850 Pfund (umgerechnet knapp 2200 Euro). Der Preis lag damit mehr als dreimal so hoch wie im Vorfeld der Versteigerung erwartet.