Rapids Strebinger: Erst top, dann zwei böse Patzer

In Minute 34 hielt Strebinger einen guten Schuss von Christodoulopoulos aus rund 20 Metern sensationell. In Minute 39 entschärfte er einen abgefälschten Weitschuss scheinbar mühelos. Ihm war es zu verdanken, dass Rapid nicht früh in Rückstand geraten war. Doch kurz vor der Pause sah der Rapid-Keeper erstmals gar nicht gut aus.