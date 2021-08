Ab 21 Uhr LIVE: Chelsea vs. Villarreal um Supercup

Einen weiteren Final-Sieg zu holen, das ist der Plan der Truppe von Coach Unai Emery, der bereits viermal als Trainer den Titel in der Europa League gewinnen konnte - so oft wie kein knderer. Der UEFA-Supercup fehlt jedoch noch in seiner Sammlung. „Ich will jetzt auch den Supercup gewinnen, weil das habe ich bisher nicht geschafft“, erklärte der 49-jährige Emery dann auch und streute Widersacher Chelsea Rosen. Dies sei das „beste Team der Welt“.