F1-Legende: „Dank Corinna hat Schumi überlebt“

Der 75-jährige Franzose spricht auf über Mick Schumacher, den Sohn von Corinna und Michael. Der 22-jährige Deutsche fährt derzeit in seiner ersten F1-Saison für Haas. „Mick gehört zu den Menschen, die immer einen besonderen Platz in meinem Herzen und in dem meiner Frau Michelle Yeoh haben. Die Familie Schumacher ist sehr besonders für uns. Mit Michael habe ich eine großartige Geschichte geschrieben und ein wunderbares Verhältnis aufgebaut. Und dann waren die Kinder da", sagt Todt.