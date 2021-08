QVC-Moderator Axel Ruth stirbt mit nur 43 Jahren

„Fassungslos und erschüttert“

QVC wandte sich am Montag mit der schrecklichen Nachricht vom Tod des Moderators auf Facebook an seine Seher. Man sei „fassungslos und tief erschüttert über den viel zu frühen Tod von Axel Ruth. Axel war seit mehr als zehn Jahren ein überaus geschätzter und beliebter Kollege, Experte und für sehr viele von uns auch ein Freund und Wegbegleiter“, hieß es in dem Trauerposting.