ORF: Ein Favorit, fette Deals und verlorenes Image

„Nix is völlig fix“

Aber was, wenn doch einer im Freundeskreis „umkippt“? Für manchen Beobachter scheint „nix is völlig fix“ im verschärft-medialen Getöse rund um unschöne Schlagwörter wie „Orbánisierung“, „Umfärbung“ und „Parteibesetzung“. Und so wurde noch Stunden vor dem um 10 Uhr beginnenden Hearing der fünf Kandidaten telefoniert, ausgelotet, versprochen, gedroht und über künftige zentrale Führungspositionen verhandelt - schließlich will jede Partei letztendlich ja doch am Kuchen mitnaschen, und so hat jede Stimme ihren mehr oder weniger hohen Preis.