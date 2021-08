Haltestelle für Schüler wurde einfach vergessen

Dass es in dem beschaulichen 4000-Einwohner-Ort gleich zwei Haltestellen mit dem Namen „Gaweinstal Volksschule“ gab, löste das Missverständnis aus. Daher fahren die Busse derzeit nicht durch die Schulstraße, sondern halten nur an der gleichnamigen Station in der viel befahrenen Bischof-Schneider-Straße. „Hier gilt zwar Tempo 30, dennoch handelt es sich quasi um den Autobahnzubringer“, sind die Eltern verärgert. Denn ihre Kinder mussten vor den Ferien ebendiese stark befahrene Straße queren, um in die Schule zu kommen.