Burgenland: Mehr als 700 Aufgriffe im Februar

Dass immer mehr Flüchtlinge unterwegs sind, schlägt sich in den Aufgriffszahlen im Burgenland nieder. Am Sonntag wurden 45 Grenzgänger registriert, in der vergangenen Woche waren es insgesamt 316. Mehr als 700 Migranten stoppten unsere Soldaten und Polizisten im ganzen Februar. „Die Situation dürfte sich bald zuspitzen“, befürchten Insider.