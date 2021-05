Zahlen steigen an: 64 Aufgriffe in nur 24 Stunden

Flüchtlinge, die zeitig in der Früh in größeren Gruppen beim Bahnhof warten. Flüchtlinge, die in der Nacht durch leere Gassen marschieren, während in einem Garten ein Hund bellt. Flüchtlinge, die auf einem Güterweg umherirren. Mit Situationen wie diesen sehen sich immer mehr besorgte Bürger in grenznahen Orten konfrontiert.