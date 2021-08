„Lotto-Sechser“ - Witzseite „zerlegt“ Van Bommel

So ein Debüt hätte sich der Vizeweltmeister wohl nie und nimmer erwartet. Nach Niederlagen in den Testspielen schienen die „Wölfe“ wenigstens im DFB-Pokal gegen Drittligist Münster auf dem guten Weg zu sein. aber denkste! Mit einem sechsten Wechsel brachte der neue Cheftrainer der Wölfe zwar frischen Wind ins Spiel, doch seine Mannschaft am Rande einer Blamage.