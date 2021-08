Schlechteste deutsche Bilanz seit dem Mauerfall!

In Rio 2016 gab es noch 17-mal Gold für Deutschland, aber auch in London gewann man noch 11 (dazu noch 20 Silber), in Peking 16, in Athen 13, in Sydney 13, in Atlanta und in Barcelona gar 26 bzw. 33 Goldmedaillen. Vor der Wiedervereinigung in Seoul gewann alleine die DDR 37-mal Gold, dazu noch die BRD elfmal, insgesamt waren es noch 82 Stück Edelmetall gewesen. Gut, das ist lange her, aber diese Olympia geht als Tiefpunkt des DOSB-Teams nach der Wiedervereinigung in die deutsche Sportgeschichte ein.