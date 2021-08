Unsere Marathon-Männer vor Herzog und Ketema!

Dolfi Gruber dreimal im Pech

Gleich dreimal startete Österreichs Marathon-Legende Dolfi Gruber bei Olympia. Jedesmal vom Pech verfolgt. In Helsinki 1952 ging er nach einem Hitze-Marathon in Wien „noch wackelig auf den Beinen“ in seine Vorbereitung für Olympia. Er wurde bei seiner Premiere nur 38. Vier Jahre später in Melbourne bekam er kurz vor dem Marathon Fieber. Die Ärzte rieten ihm vom Start ab, er lief trotzdem, wurde 23. in 2:46:20, zwanzig Minuten langsamer als im Frühjahr 1956. Für Rom qualifizierte er sich mit 40 Jahren erneut, just zum Zeitpunkt der Spiele erkrankt er aber neuerlich. An einer ‚Kopfgrippe‘, die er dem Fahren ohne Kopfbedeckung auf seinem Motorroller zuschrieb. Das Laufen wurde ihm zur Qual geworden. Nur 52. - seine schwächste Platzierung bei den Spielen.