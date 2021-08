Bundesliga-Sextett zum Auftakt des DFB-Cups weiter

Beim Eingreifen der ersten Fußball-Bundesligisten in den deutschen Cup ist am Samstag ein Sextett in die zweite Runde eingezogen. RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, der FC Augsburg, VfL Bochum und Arminia Bielefeld kamen weiter. Vizemeister Leipzig siegte 4:0 bei Zweitligist SV Sandhausen, Leverkusen setzte sich mit 3:0 bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig durch. Stuttgart gewann sogar 6:0 beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo.