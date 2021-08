Verwirrung um von Aktivisten „befreite“ Schweine

Die Aktivisten hatten zwei Schweine aus dem Betrieb geholt und in ein improvisiertes Freigehege gebracht. Der Verein wollte mit der Aktion auf die Zustände in Österreichs Vollspaltenboden-Schweinezuchtanlagen aufmerksam machen. In dem Freigehege konnten sich die beiden Tiere, die auf die Namen „Mickey“ und „Jackie“ getauft wurden, im Schlamm wälzen.