„Alt-Stars“ tricksen im Legendenspiel

krone.tv wird das Eröffnungsspiel der Austria-Damen gegen Potsdam live übertragen wird. Dazu wird die Anlage des DSV Leoben auch über die Streaming-Kanäle der großen Klubs flimmern. „Real Madrid hat ja Millionen Follower“, weiß Veranstalter Rainer Fuchs, „schaffen es die Damen am Sonntag ins Finale, wird vor dem Kracher-Testspiel der Herren in Klagenfurt gegen den AC Milan das Damen-Spiel aus Leoben gezeigt.“



Legendäre Spiele

Für die Fußball-Festspiele in Leoben sind Tickets verfügbar. Neben den Damen-Spielen steht Samstag die Heimpremiere der DSV-Kampfmannschaft unter Star-Trainer Carsten Jancker im Blickpunkt. Legendär wird’s dann am Sonntag (ebenfalls live auf krone.tv), wenn DSV-Vereinsikonen wie Walter Schachner auf das KAIF-Galateam treffen. Neben den Weltmeistern Klaus Augenthaler oder Guido Buchwald wurden Giovane Elber, Mauricio Gaudino, Thorsten Fink, Markus Schupp, Jerzy Brzeczek, Radoslaw Gilewicz, Patrick Jezek , Otto Konrad, Steffen Hofmann und Andreas Ivanschitz eingeladen. Als Coach ist Toni Polster mit dabei.