Wieder freier Impfsamstag in der Steiermark

Am kommenden Samstag, dem 7. August, findet in der Steiermark ein weiterer freier Impfsamstag statt. An allen Impfstraßen des Landes Steiermark können sich Kurzentschlossene ab dem 12. Lebensjahr zwischen 8 Uhr und 16 Uhr ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.