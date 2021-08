Nur der Scheich ist noch reicher als Mateschitz!

Weltweites Imperium

Aber nur der 50-jährige Scheich Mansour Al Nahyan, der seit 2008 Teile seiner Kohle in Manchester City pumpt, hat noch etwas mehr Geld als unser Salzburger Didi auf dem Konto. Mansour hat in seinem Fußball-Portfolio neben dem englischen Meister auch den US-Klub New York City sowie den australischen Verein Melbourne City.