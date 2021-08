Liga-Neuling traut sich Überraschungen zu

„Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt fixieren, anschließend ist das Viertelfinale unser Ziel. Wir haben einen breiten Kader, der genug Qualität hat und können sicher für so manche Überraschung sorgen“, hat der 28-Jährige mit dem Liga-Neuling viel vor.



Heiße Derbys

Fünf Verstärkungen sind bislang an Bord, dazu gibt es mit dem Slowenen Benjamin Teraš auch einen neuen Coach. Breg schwärmt: „Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Er dreht an kleinen Schrauben und weiß, welchen Knopf er wann drücken muss.“ Freitag (19) daheim gegen Westwien spult der Aufsteiger den ersten Test ab. „Ich freue mich schon auf den Ligastart in einem Monat. Mit Graz, Bärnbach/Köflach und uns gibt’s jetzt drei Steirer-Klubs in der höchsten Liga. Vor allem das Duell gegen Graz mit meinem Ex-Coach Renen Kramer wird spannend.“