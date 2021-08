Standing Ovations und Bronze für Biles am Balken!

Zum Abschluss der Turn-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio hat US-Superstar Simone Biles Bronze am Schwebebalken gewonnen. Die US-Amerikanerin bekam Standing Ovations von den Anwesenden. Die Chinesinnen feierten einen Doppelsieg durch Guan Chenchen und Tang Xijing. Biles hatte aufgrund mentaler Probleme auf den Mehrkampf und drei Gerätefinali verzichtet, kehrte am Dienstag aber doch noch einmal auf die Olympia-Bühne zurück.