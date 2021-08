Google stattet Pixel 6 mit eigenem Prozessor aus

Das soll vor allem beim Fotografieren, Filmen und der Spracherkennung nützlich sein, erklärt Google in seinem Blogeintrag. Der hauseigene Prozessor namens Tensor sei für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen optimiert worden und sei beispielsweise in der Lage, Sprachbefehle direkt am Handy zu verarbeiten, statt diese zur Interpretation in Googles Rechenzentren zu schicken. Klassische CPU-Kerne und eine Grafikeinheit für die Smartphone-Basics enthält der Prozessor freilich auch.