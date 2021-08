Darum nehmen manche Menschen schneller zu

Stellen Sie sich das beliebte Kinder- und Jonglierspiel Jo-Jo vor: Der Mittelteil schnellt an einer Schnur hinauf und hinunter. Je weiter nach unten es ausschlägt, umso höher wird es wieder nach oben katapultiert. So geht es auch vielen, die eine Crash-Diät absolvieren. Weil der Organismus durch die stark reduzierte Energiezufuhr auf Sparflamme gesetzt wird, verwertet er jede noch so kleine Mahlzeit ideal, der Stoffwechsel wird optimiert.