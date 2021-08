Graz: Anrainer-Ärger über Bim-Lärm

Tagwache um 5 Uhr in der Früh - „dank“ quietschender Straßenbahnschienen! Für den Grazer Manfred Archan ist das seit sechs Wochen bittere Realität. Der Anrainer fühlt sich vom Lärm am Schillerplatz massiv gestört - und von der Holding Graz im Stich gelassen. Die Verkehrsbetriebe arbeiten an einer Lösung des Problems.