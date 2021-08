Nach der Krise rollen mehr Lkw als je zuvor

Dass der Lkw-Verkehr auf Autobahnen und Schnellstraße in Niederösterreich heuer gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 zugenommen hat, verwundert nicht. Denn nach der Corona-bedingten Schockstarre des vergangenen Jahres nimmt die heimische Wirtschaft endlich wieder Fahrt auf. Und mit dem Aufschwung rollt eben auch wieder der Waren- und Rohstofftransport an. Allerdings: „Auf vielen Abschnitten sind so viele Lkw wie noch nie unterwegs, die bisherigen Rekordwerte aus der ersten Hälfte 2019 werden bereits überschritten“, bestätigt Michael Schwendinger vom Verkehrsclub (VCÖ).