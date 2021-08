Worauf Diabetiker im Sommer achten sollten

Bewegung nicht in der Mittagshitze

Auch im Hochsommer ist regelmäßige Bewegung wichtig. Vor allem schonende Aktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren oder Schwimmen - und dies in den etwas kühleren Morgen- oder Abendstunden - sind optimal. Die wichtigste Empfehlung betrifft aber die ständige Kontrolle des Blutzuckerspiegels: „Im Sommer sollten Diabetikerinnen und Diabetiker diesen unbedingt häufiger als sonst kontrollieren, damit sie nicht in einen gefährlichen Bereich kommen“, betont Dr. Schöfer.