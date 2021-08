Komplett verzockt! Sprint-Star mit Arroganz-Aus

Denn am Ende wird die Jamaikanerin noch von zwei Konkurrentinnen überholt, wird am Ende nur Vierte. „Jackson ist fast nur herumgejoggt - was zum Teufel?“, konnte es der ehemalige britische Läufer Steve Cram bei BBC nicht glauben. Da sie mit ihrer Zeit von 23,26 Sekunden auch nicht zu den Zeitschnellsten gehörte, war ihr Arroganz-Aus damit besiegelt.