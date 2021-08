Hoffnung keimt auf: Dominic Thiems erste Schläge

Hoffnung keimt auf, gute Nachrichten aus dem Lager von Dominic Thiem. Am 22. Juni hatte sich der Tennisstar in Mallorca am rechten Handgelenk verletzt - kleiner Einriss der Sehnenscheide und in der Kapsel um die Sehnenscheide. Nach der Therapie geht es aufwärts, Thiem greift auch mit der rechten Hand wieder zum Tennisschläger.