Veranstalter kontert Prügelvorwürfe bei Festival

Die fünf Wienerinnen wollten am Dienstag zum ersten Mal am Festival „Austria goes Zrce“ teilnehmen. Weil sie Wasserflaschen in der Tasche hatten, soll ein Security-Mann am Haupteingang des Zrce Beach ausgerastet sein. Zuerst habe er einem der Mädchen den vollen Inhalt der Wasserflasche über den Kopf geleert, berichteten die Opfer. Als ihre Freundin eingriff, soll er die 25-Jährige gewürgt haben. Auch einen Schlag ins Gesicht soll eine der Frauen kassiert haben.