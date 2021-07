Frank/Abicht verpassen Medal Race der FX-Klasse

Österreichs Segel-Frauen Tanja Frank/Lorena Abicht haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Teilnahme am Medal Race der Top Ten verpasst. Sie landeten in ihren letzten Wettfahrten am Samstag vor Enshima auf den Rängen 17, 16 und 20 und sind damit Gesamt-17. unter 21 Booten.