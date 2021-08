Auch Optimismus kann man lernen

Sie kennen sicher den Spruch: ,das Glas ist halb leer oder halb voll.‘ Wir täten gut daran, uns in Zuversicht zu üben und uns am halb vollen Glas zu erfreuen, egal wie die äußeren Umstände gerade sein mögen", so Hannah Kovska, Business Coach und psychologische Beraterin in Wien und Kärnten.In einer Krise zeigt sich mentale Stärke besonders durch eine optimistische Grundhaltung und Zuversicht. Wer dies nicht schon von Klein auf praktiziert, kann es auch später noch lernen.