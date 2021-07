Das „Florida Italiens“: Lignano - ein Klassiker!

Lignano - der Urlaubsort meiner Kindheit. Hier habe ich mit meiner Familie oft die Ferien verbracht. Eine halbe Ewigkeit ist das her. Aber es gibt sie noch, die bunten Sonnenschirme, die in Reih und Glied auf dem acht Kilometer langen Sandstrand darauf warten, von sonnenhungrigen Urlaubern in Besitz genommen zu werden. Oder den Luna-Park, der auf uns Kinder eine magische Anziehungskraft ausübte. Der unwiderstehliche Duft der Zuckerwatte hängt auch heute noch in der Luft. Und mit einem Eis am Strand wird der Tag erst perfekt.