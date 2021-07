Zajac und Matz auf Kurs Richtung Medal Race

Bestes österreichisches Team in der olympischen Segelregatta vor Enoshima sind nach den Wettfahrten am Donnerstag Thomas Zajac/Barbara Matz. Zwar lief es anfangs mit den Rängen 14 und 13 nicht nach Wunsch für das Duo am Nacra 17 Foiling, es ließ aber Platz fünf folgen, was in der Gesamtwertung derzeit den neunten Rang und Kurs Richtung Medal Race bedeutet. Nach zwei elften Plätzen am Donnerstag rangieren Benjamin Bildstein/David Hussl im 49er an der elften Stelle.