Auf Rapid wartet jetzt ein altes Schreckgespenst

Mit dem 0:2 bei Sparta Prag ist am Mittwoch Rapids Traum von der Champions League geplatzt. Doch die Grün-Weißen spielen weiter auf Europas Fußballbühne. In der Qualifikation zur Europa League wartet in der 3. Runde am 5. (heim) und 12. August (auswärts) mit dem zyprischen Vertreter Anorthosis Famagusta allerdings ein altes Schreckgespenst.