Nächster Schritt zu Impfpflicht für Lehrer in NÖ!

Was in der Landesgesundheitsagentur ab September gilt, könnte bald auch im Schulbereich gelten. Denn die Impfpflicht für Junglehrer wird jetzt immer konkreter. Wie Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Dienstag im Ö1-Morgenjournal konkretisierte, wäre für sie - sofern dafür keine bundeseinheitliche Regelung getroffen werde - auch ein blau-gelber Alleingang nicht auszuschließen.