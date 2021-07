Behörde will nicht für Lebensrettung zahlen

Der Grazer Allgemeinmediziner wollte die Kosten der verwendeten Defibrillator-Paddles - das sind Einmalaufkleber, mit denen die Elektroden am Körper des Patienten befestigt werden - vom Land rückerstattet bekommen. In der Vergangenheit klappte es immer mit der Verrechnung, diesmal flatterte eine schriftliche Absage in die Ordination.