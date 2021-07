4:3! „Susi“ Liu Jia zieht in dritte Runde ein

Wie gegen Gaponowa benötigte die Linzerin etwas, um gegen die Abwehrspielerin das richtige Rezept zu finden. Die ersten beiden Sätze gingen recht deutlich verloren, aber ab da übernahm die sechsfache Olympia-Teilnehmerin das Kommando und ging in Sätzen 3:2 in Front. Im sechsten Durchgang ging es eine Zeit lang Kopf an Kopf, ehe Michailowa mit ein paar Punkten in Folge die Vorentscheidung zum 3:3 schaffte. So musste Satz sieben entscheiden, in dem sich Liu rasch ab- und auch durchsetzte.