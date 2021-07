Deutschland wahrt Chance aufs Weiterkommen

In der Gruppe C setzte sich Argentinien mit 1:0 gegen Ägypten durch und brachte nach der enttäuschenden Auftaktniederlage gegen Australien die ersten Punkte auf sein Konto. Die Australier unterlagen Spanien mit 0:1 und liegen nach Punkten gleichauf mit den Argentiniern, aber wegen der besseren Tordifferenz auf Platz zwei. Gegen Tabellenführer Spanien müssen die Argentinier nun den Einzug ins Viertelfinale schaffen, während Ägypten trotz erst eines Punktes auf seinem Konto gegen Australien ebenfalls noch Aufstiegschancen hat. Die Entscheidungen fallen in allen Gruppen am kommenden Mittwoch, während die Frauen bereits am Dienstag die Gruppenphase abschließen.